شارك وفد كويتي رفيع المستوى في مؤتمر «ازري» العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الذي عقد في مدينة سان دييغو الأميركية في الفترة من 10 - 14 يوليو الماضي، وضم مايزيد على 16 ألف خبير ومتخصص في تكنولوجيا وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من مختلف أنحاء العالم.



وتميزت المشاركة الكويتية بتنوعها ونشاط أعضائها من الهيئات الحكومية والخاصة الذين حرصوا على حضور جلسات المؤتمر وورش عمله، وكان من أهمهم الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الماليةعبد الغفار العوضي، ومدير ادارة نظم المعلومات في الإدارة العامة للإطفاء العقيد م.محمد القحطاني، ونائب المدير العام لشؤون نظم المعلومات في البلدية م.وليد الجاسم، والمدير العام لشركة «أوبن وير» م.اياد عرب ومديرة العملاء في شركة «أوبن وير» المهندسة شروق عبد الناصر وممثلين لشركة نفط الكويت، بالإضافة الى باقي أعضاء الوفد الكويتي المشارك من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووزارتي الأشغال والكهرباء والماء، وعدد من مهندسي معهد التدريب الإنشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمشروع الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

كما حضر الوفد الكويتي الحفل الختامي للمؤتمر، حيث كرمت الهيئة العامة للصناعة بعد فوزها بجائزة الإنجاز المتميز عن تطبيقهم لتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في اجراءات العمل على إصدار التراخيص الصناعية مما ساهم في تقليل مدة العمل وسرعة إنجاز المعاملات بكفاءة ودقة عالية.