يوسف غانم

أعلنت اللجنة التأسيسية لنقابة المدربين الكويتيين عن تشكيل مجلس إدارة نقابة المدربين الكويتيين للدورة القادمة على أثر الانتخابات التي جرت مساء أول من أمس السبت في مقر جمعية المحامين.

وفي أول اجتماع رسمي عقد أول من أمس، برئاسة طارق المالكي (رئيس السن) جاء تشكيل مناصب مجلس الإدارة على الشكل التالي: ثامر الأشهب رئيسا بالتزكية، فيصل الصفار نائبا للرئيس بالتزكية، سلامة الغريب أمينا عاما بالتزكية، طارق المالكي أمين الصندوق بالتزكية، عبدالله ضعيان العنزي مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والإدارية، غزيل الدوسري مساعد الأمين العام للشؤون الفنية، منى الحمدان رئيس لجنة العلاقات العامة.



وتقدم مجلس إدارة نقابة المدربين الكويتيين بالشكر وجزيل الامتنان الى أعضاء الجمعية العمومية كافة، على ما بذلوه من دعم وتشجيع من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية التي عكست وعيا نقابيا ناضجا، وكشفت عن الوجه المشرق لمؤسسات المجتمع المدني الكويتي.