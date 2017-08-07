أصدرت سفارة سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية بيانا أمس لتوضيح المعلومات التي نشرت مؤخرا عبر الوسائل الاجتماعية وبعض الوسائل بخصوص استقدام العمالة المنزلية السريلانكية.

وقالت السفارة في البيان انه ووفقا للأخبار التي نشرت ستقوم احدى الشركات المحلية باستقدام العمالة المنزلية واغلاق مكاتب العمالة المنزلية التي تعمل حاليا، وستقوم الشركة باستقدام العمالة المنزلية بمبلغ 350 دينارا، ووصل لعلم السفارة معاناة اصحاب مكاتب الخدم وسكرتيريتها الذين يعملون بهذه المكاتب حيث ان بعض اصحاب العمل يقومون بارجاع العمالة المنزلية الى المكاتب التي قدموا عن طريقها واسترجاع مبالغهم قبل انتهاء مدة الكفالة (ستة شهور) حتى يقوم باستقدام عمالة عن طريق هذه الشركة وبسعر منخفض.

وبناء على ذلك توضح السفارة ان الشركة ستفتح ابوابها خلال الاشهر المقبلة ولن تؤثر هذه الشركة على أعمال مكاتب العمالة التي تعمل حاليا، خاصة ان السعر يحدده سوق العمالة حسب الطلب والعرض، مؤكدة انه لا حاجة لقلق اصحاب المكاتب والسكرتيريين والعمالة والكفلاء من فتح هذه الشركة.