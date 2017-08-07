- التركيت تناول آفاق تأسيس الفرع الإقليمي العربي للمنظمة بالتنسيق مع مركز الآراء الخليجية
استضاف مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي ديفيد هاول من معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميتشغان، وعضو مجلس المنظمة
العالمية لبحوث الرأي العام وايبر لتقديم محاضرة بالمشاركة مع مشرف عام مركز الآراء الخليجية د.سامر أبو رمان بعنوان «المنظمة العالمية لبحوث الرأي العام وايبر: تاريخها، دورها، وتأثيرها في صناعة الرأي العام: ما الجديد في الفرع الاقليمي؟» وذلك في قاعة المركز بالكويت.
وتناول رئيس مجلس الادارة ماجد التركيت آفاق تأسيس الفرع الاقليمي العربي للمنظمة بالتنسيق مع مركز الآراء الخليجية في الكويت.