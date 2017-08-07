‏عاطف رمضان

اختتم النادي العلمي برنامج التدريب الصيفي 2017 بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالمرحلة الثانوية، والسنة الثانية بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والسنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة من التعليم الجامعي، وذلك بهدف تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات العلمية اللازمة التي تؤهلهم لمواجهة حياتهم المستقبلية بعد التخرج.

وفي تصريح صحافي أكد أمين عام النادي العلمي علي الجمعة حرص النادي على استقبال الطلبة خلال فترة الصيف بهدف خلق فرص تدريبية تساهم في تنمية خبراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، مبينا أن ذلك يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية للنادي العلمي وإبراز الدور المنوط بجمعيات النفع العام للنهوض بالمجتمع والمساهمة الفاعلة لإنجاح المبادرات التي تخدم خطط التنمية.

كما أكد حرص النادي على التواصل المستمر مع كل مؤسسات وهيئات الدولة، خاصة المعنية بالشباب والتي تسعى للنهوض والرقي بالمجتمع الكويتي، ومنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

واضاف إن برنامج تدريب الطلبة الصيفي هو توجيه صحيح لطاقات الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على أسس وأسلوب العمل داخل النادي، والاستفادة من البرامج والأنشطة العلمية الهادفة التي يقدمها، واستغلال أوقات الفراغ في عمل مثمر يعود بالفائدة عليهم وعلى وطنهم الكويت.

ولفت الجمعة إلى أن برنامج تدريب الطلبة داخل النادي استمر لمدة شهر كامل تلقى خلاله المشاركون تدريبات عملية من شأنها مساعدتهم في تكوين فهم أفضل لمتطلبات العمل في المستقبل وضمان الحصول على فرص عمل بناءة تساهم في تطوير وتنمية البلاد.

وأشار إلى أن النادي العلمي يرحب بأي مبادرة من شأنها صقل مهارات الشباب لإيمانه الكامل بأهمية التدريب كاستثمار حقيقي في العنصر البشري، خصوصا الأجيال الناشئة الذين يوليهم النادي كل الاهتمام والدعم المستمر فهم الثروة الحقيقية للتنمية وعماد المستقبل.

وثمن الجمعة التعاون المشترك بين النادي العلمي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، مما يساهم بشكل فعال في نشر الوعي لدى الشباب الكويتي حول فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وكذلك اتاحة الفرصة للنادي العلمي للمساهمة في خدمة شباب الكويت، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعتهم الحثيثة للطلبة المتدربين حتى يحقق البرنامج النجاح المنشود.