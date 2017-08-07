نتعاون مع الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني لنشر الوعي

الحملة تهدف إلى توعية أطراف الإنتاج بما يخدم توجهات التنمية

توزيع 3000 بروشور لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم بعدة لغات بشرى شعبان

أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة في هيئة القوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة تعمل منذ إنشائها على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتوفر الهيئة كذلك كل الخدمات والاجراءات التي تؤمن احتياجاتهم الادارية والقانونية وتؤمن لهم بيئة عمل مستقرة، بالاضافة الى فتح قنوات التواصل للرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم.

وقالت خلال لقائها مع «الانباء» ان الهيئة دشنت حملة «تعزيز» بالتزامن مع الاحتفال بالسنة الثالثة على انشائها، حيث تهدف الى تعريف العامل وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات.

واشار الى تعاون العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الخاصة في دعم ونجاح الحملة، والتي آتت ثمارها في توعية العامل وأصحاب الأعمال بما لهم وما عليهم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية، هل لنا ان نتعرف على حملة «تعزيز»؟

«تعزيز» حملة إعلامية وتوعوية تهدف لتعزيز مفهوم العمل اللائق في الكويت، وتوعية أطراف الانتاج بما يخدم توجهات التنمية من خلال خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع.

ما أهداف الحملة؟

في الحقيقة لدينا مجموعة اهداف رئيسية من الحملة تتلخص في اطلاق حملة توعوية للعمال وأصحاب العمل بالحقوق والالتزامات العمالية وأنظمة الصحة والسلامة المهنية.

وهناك ايضا اهداف خاصة تكمن في زيادة نسبة الالتزام بتطبيق القوانين. وتبقى هناك رؤية الحملة ورسالتها تتمثل في خلق قوى عاملة واعية وبيئة عمل مستقرة.

وباقي اهداف وغايات الحملة التوعوية تأتي لتعريف الجمهور بمختلف الاجراءات المعتمدة في الهيئة العامة للقوى العاملة منها: «تحديد الاجراءات التي من الضروري التعريف بها» لأصحاب العمل والعمال.

وتأتي الحملة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

منذ انطلاق الحملة هل حققت إنجازات؟

اعتقد انه بعد مرور 3 سنوات على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة نكون قادرين على رصد صداها وقياس فعالياتها، وسيكون ذلك انطلاقا لبدء «حملة تعزيز» والتي تعزز مفهوم العمل اللائق واطلاق الحملة تم بحضور البعثات الديبلوماسية وتم التعريف بدور الهيئة وقطاعاتها.

وتم الاتفاق مع الادارة العامة للطيران المدني على توزيع بروشورات توعوية للعمالة الوافدة القادمة للبلاد من خلال بوث في مطار الكويت الدولي لمدة يومين، وذلك بهدف المساهمة في توعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم وبالاضافة الى ما تقدم من فعاليات فقد تم توزيع ما يقارب 3000 بروشور خاص بتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم وواجباتهم بعدة لغات.

وايضا قمنا بتخصيص يوم خيري تحت مسمى «روح العطاء» في مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، «روح العطاء» وهو احد الانشطة الاجتماعية لحملة «تعزيز» لتعزيز مفهوم العمل اللائق، بحيث هدفت الى بناء أواصر التعاون بين المتطوعين الشباب والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجالات البيئة والعمل التطوعي، ونشر قيم التضامن والتسامح والتعاون، ومشاركة الاطفال فرحتهم وادخال السعادة والسرور لنزيلات المركز.

كما تم توزيع الهدايا للأطفال، وتنظيم معرض خيري للنزيلات، وتوفير البوب كورن للنزيلات.

ما الجهات التي تستهدفها الحملة؟

الحملة تستهدف أصحاب العمل والعمال وكل ما يدخل البلاد بهدف العمل.

ما الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعاون معكم في هذه الحملة؟

من الجهات الحكومية هناك: الطيران المدني، ووزارة الداخلية.

ومن المجتمع المدني هناك: جمعية النجاة الخيرية، مركز العمل الإنساني للدعم القانوني، مركز الشباب التطوعي UNUKS، فريق كسوة الخيري التطوعي، ٭ مجموعة سند الإنسانية، شركة فوتون ميديا للدعاية والإعلان.

ما الخطة المستقبلية لحملة «تعزيز»؟

هناك خطة مستقبلية نستهدف من خلالها تعزيز والتركيز على مجموعة من الاهداف، حيث سيتم توزيع بروشور حقوق وواجبات العمالة الوافدة داخل الكويت بإدارة علاقات العمل للمراجعين وايضا على السفارات المرسلة للعمالة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وما عمل ودور العلاقات العامة والإعلام؟

تركز العلاقات العامة والإعلام على محورين أساسيين: أولا: التركيز على أفضل وسائل الاتصال عملا على تحقيق الهدف من الحملة.

ثانيا: استخدام أفضل ترويج للعلاقات العامة، وذلك باستخدام الوسيلة الاعلانية المتاحة والتي تخدم الحملة.