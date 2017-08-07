محمد راتب

شهد سوق السمك في منطقة شرق وفرة كبيرة في صيد الربيان حيث بلغ عدد لنجات صيد الربيان التي عادت ادراجها من المياه الدولية وأنزلت حمولتها امس 32 لنجا.



وبلغ عدد سلات الربيان الكويتي المصيد والذي تم عرضه وبيعه في ساحة المزاد 1250 سلة وهو ما أدى الى نزول الأسعار بناء على نظرية العرض والطلب.

أما عن سعر السلة الواحدة من الربيان الطازج فقد تراوح بين 50 و58 دينارا، في حين يتم بيع الحجم الوسط على البسطات بـ 2.5 دينار للكيلو والحجم الكبير بـ 3.5 دنانير.٢٫٥ دينار للوسط و٣٫٥ للكبير و١٢٥٠ سلة دخلت ساحة المزاد