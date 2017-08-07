جاسم التنيب

علمت «الأنباء» ان الكويت تقدمت مؤخرا بعدة شكاوى ودعاوى للأمم المتحدة ضد الاختراقات المتكررة التي تقوم بها البحرية الإيرانية للمياه الإقليمية الكويتية.

وأوضح مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان الاختراقات الإيرانية كانت تحديدا على الأرياق النفطية الكويتية البالغ عددها 9 أرياق، لافتا إلى ان التعديات كانت من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر إن مواطنا تعرض لعملية تفتيش من قبل زوارق الحرس الثوري بالقرب من أحد الأرياق النفطية الكويتية ظهر أول من أمس، موضحا ان المواطن من رواد البحر الحداقة، ووصل قرب الريق الكويتي وتحديدا بعد الدرة، حيث فوجئ بزورق إيراني تابع للحرس الثوري يستوقفه، وقام أحد جنوده بالاستجواب والتحقيق مع المواطن ووقعه على تعهد «كتب باللغة الإيرانية».

وريق الدرة يقع خارج المياه الإقليمية بنحو 12 ميلا بحريا وتقوم القوة البحرية الكويتية على حراسته.

وأفاد المصدر بأنه لم يتواجد أثناء اعتراض المواطن أي زورق للقوة البحرية، وعندما عاد المواطن قام بإبلاغ خفر السواحل.