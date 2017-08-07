فرج ناصر

أعلنت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم عن سعي الوزارة لاستثناء الموظفين العاملين بالمشاريع ذات النطاق الواسع والتي تشمل الصيانة والطرق السريعة من البصمة الإلزامية، لافتة الى ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص من خلال عمل بصمة واحدة لهذه الحالات سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية.

وكشفت الغنيم عن أن لدى الوزارة توجها لإحالة من مضى على خدمتهم 33 سنة إلى التقاعد في نوفمبر المقبل وتشمل الكويتيين وغير الكويتيين، وذلك بعد إحالة من مضى على خدمتهم 34 سنة للتقاعد في سبتمبر المقبل.

وقالت: ان الوزارة ستطرح بعد عيد الأضحى المشاريع المتعلقة بتشغيل مبنى المطار الجديد والتي تتضمن مواقف للسيارات والطائرات والطرق المؤدية للمطـــار كطريقي الموقع وصبحــــان، وذلك بكلفة مالية تفوق 500 مليون دينار، مشيرة الى ان الوزارة ستشـهد حركة تدوير لـ 10 مديرين ورؤساء أقسام بعد إجازة عيد الأضحى لتسكين بعض الوظائف الشاغرة.