دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» ترميم وتأثيث 30 مدرسة في محافظة الضالع جنوب غرب اليمن في اطار المشاريع الخيرية والاغاثية التي تنفذها الحملة في مختلف محافظاته.

ونقلت الحملة في بيان صحافي امس عن وكيل محافظة الضالع نبيل العفيف قوله إن هذا المشروع الذي يشمل تأثيث وترميم 30 مدرسة في المحافظة يساعد في دعم واستمرار العملية التعليمية.

وشدد على حاجة محافظة (الضالع) الملحة الى المساعدات التي تقدمها الكويت بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية فيها أثناء الحرب.

وأعرب العفيف عن «خالص الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر لإخوانهم في محافظة (الضالع) من خلال دعم مشاريع مختلفة في قطاعات التعليم والمياه والصحة والغذاء اضافة الى ايواء النازحين».

من جهته أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محسن الحنق بدور الكويت ومساعدة أشقائها في كل المحافظات ومنها محافظة (الضالع) وقال ان «هذا المشروع يواصل المشاريع التعليمية التي تساهم في استمرار الرسالة التعليمية في المحافظة».

وتقدم بالشكر للكويت واميرها وحكومتها وشعبها وللهيئة اليمنية ـ الكويتية للاغاثة ولحملة «الكويت إلى جانبكم».

وثمن المشرف العام على المشروع سلطان الشيباني بالدور الكويتي في إغاثة الشعب اليمني في عدد من محافظات اليمن في مجالات المياه والصحة والتعليم والغذاء والايواء مؤكدا أن الدعم الكويتي لمحافظة الضالع سيستمر في مجالات عدة في المرحلة القادمة.

يذكر ان حملة «الكويت إلى جانبكم» تنفذ في محافظة الضالع في الوقت الحاضر مشروع ترميم 180 منزلا لأسر الشهداء والمعاقين حركيا الذين تضرروا في الحرب وللأسر الفقيرة كما وزعت آلاف السلات الغذائية والايوائية لإغاثة النازحين.