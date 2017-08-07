استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه رئيس التحرير بقناة «dmc» المصرية أيمن عواد يرافقه الكاتب الصحافي بجريدة الأهرام المصرية أحمد عبد ربه والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن العلاقات الكويتية المصرية، وما يؤديه الإعلام البناء في تعزيز تلك العلاقات، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه الإعلام بصفة عامة، خاصة في ظل التطورات الخليجية والعربية والعالمية.

وأشار الشيخ فيصل الحمود إلى دور الإعلام البناء في طبيعة العلاقات بين الدول والشعوب، باعتباره من الوسائل التي تشكل الرأي العام، مؤكدا في الوقت ذاته عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، واصفا إياها بأنها نموذج يحتذى على جميع الأصعدة.

هذا، وشكر الضيوف المحافظ على حسن الترحيب والحفاوة ومشاعره الصادقة تجاه مصر وشعبها، مؤكدين متانة العلاقات المصرية الكويتية وتميزها.