أجرت محافظة العاصمة السحب على المسابقة الثقافية التي طرحتها في شهر رمضان الماضي بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي وبحضور ممثل وزارة التجارة عبدالعزيز اشكناني وممثل إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية محمد التتان ومدير الشؤون الإدارية بالمحافظة عبدالكريم المهدي.

وفيما يلي أسماء الفائزين: محمود محمد احمد الطيب، منى فوزي محمد، صالح رحيل غنام، عبدالله عباس يبري، جنى سعود عبدالعزيز، شيماء احمد العريفان، احمد محمد عبد المنعم، عمر صلاح حسن، زينب علي الأسود، شهد وليد الرشيدي، عبدالعزيز محمد باقر، ريم احمد الحسيني، مديحه عبده عبد الواحد، شهد إبراهيم عثمان، ريان نايف العثمان.

وستقوم المحافظة بتحديد موعد توزيع الجوائز على الفائزين في وقت لاحق، وينشر في الصحف الرسمية.