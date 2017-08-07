بحث وفد جمعية الحقوقيين يمثله المستشار عويد الرشيدي مع مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سبل التعاون المشترك بينهم.
وصرحت أمين سر الجمعية ومديرة المعهد الحقوقي للتدريب حنين الفودري بأن هذا التعاون بين الجمعية ممثلة بالمعهد الحقوقي للتدريب ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ينصب لمصلحة الحقوقيين ويتمثل في تبادل الخبرات من خلال المشاركة في الدورات والمؤتمرات التي يقيمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكذلك تنظيم وإقامة دورات قانونية مشتركة فيما بيننا، التي من شأنها أن تؤدي الى تنمية وتعزيز المستوى العلمي لخريجي كليات الحقوق وصقل الخبرات الأكاديمية النابعة من تجارب أساتذة القانون والمستشارين العاملين في السلك القضائي وكذلك تحقق تقريب وجهات النظر وتوطيد الصلات والعلاقات وتوثيق التعاون العلمي القانوني ونشر الوعي القانوني بين أطياف المجتمع الكويتي.