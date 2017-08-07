أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين خلال اختتام الموسم السابع لبرنامج قادة الغد في مقر جمعية المحامين الكويتية أن الحاجة أصبحت ملحة لخلق جيل واع بمهنة المحاماة.

وقال الكريوين: «لقد كانت الرغبة في صقل جيل واع بمهنة المحاماة، وتزويده بالخبرات العملية، والمهارات التدريبية، هي شغلنا الشاغل في جمعية المحامين الكويتية، وكما لا يخفى عليكم فإن الحاجة أصبحت ملحة لتحقيق هذا الغاية، فالأوطان لا تبنى بغير سواعد أبنائها، وعجلة التطور يمثل الشباب فيها القوة الحقيقية، لذلك كان الشباب وبحق هم قوة الكويت الناعمة التي ننظر إليها بكل تقدير، ونعول عليها في غد أفضل لهذا الوطن».

وأضاف انه لتحقيق هذه الغاية كان ولا بد من وجود برنامج طموح يتم الإعداد له بشكل جيد، وتتوافر له كل مقومات النجاح، لتكون مخرجاته على المستوى المطلوب، من حيث التدريب والكفاءة والخبرة.

وأكد على إن برنامج قادة الغد برنامج قانوني تطوعي شبابي بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة، وتحت مظلة جمعية المحامين الكويتية هدفه صقل المواهب، واستثمار الطاقات الشبابية الواعدة، وذلك لخلق جيل قادر على خدمة وطنه ودينه، ولتحقيق هذا الهدف كان حرصنا على أن يشتمل البرنامج على مقومات نجاحه من حيث الدورات المكثفة، وورش العمل المتنوعة، ولا سيما في مجالات القانون والتنمية البشرية والخبرات العملية، إضافة إلى التدريب الميداني لدى جهات العمل في القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو 38 جهة تتنوع بين مكاتب المحاماة والشركات والبنوك، ثم صهر ذلك كله في تجربة المحكمة الافتراضية أو الصورية التي تتم في نهاية البرنامج.