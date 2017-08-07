عادل الشنان

أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ورود اكثر من ٦٠٠ معاملة الى ادارتي الاستقبال والمتابعة للتنازل بين المنتفعين بالرعاية السكنية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتا الى ان المؤسسة تطبق بنود القانون واللائحة المعمول بها بهذا الشأن دون اي استثناءات، كما أن جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها مع المعاملات تكون وفق قانون الرعاية السكنية واللوائح المعمول بها لقبول التنازل بين المنتفعين ومنها «ان يتوافر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية وفق الشروط.. بالاضافة الى ان تكون اولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقا لأسبقية المتنازل اليه من المنتفعين، وان يكون التنازل بين القسائم قبل البدء في البناء او بعد اتمامه».

وأكد المصدر ان القانون اجاز ايضا التنازل المباشر الى المؤسسة السكنية حيث تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تحددها ولمدة ١٥ يوما لمستحقي الرعاية الواردة اولوية طلباتهم على البديل السكني موضوع التنازل دون ان يعدل المتنازل عن طلبه ويتم تخصيص البديل للمنتفع الجديد الذي تقدم. وفي حال كان هناك اكثر من متقدم يحدد وفق أسبقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية.