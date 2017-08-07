قال مسؤول اغاثي كويتي امس ان جمعية الهلال الأحمر تنفذ عددا من المشاريع الإنسانية والإغاثية الطبية في اليمن ضمن حزمة مشاريع مد يد العون والمساعدة للاشقاء اليمنيين في ضوء الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها.

وقال رئيس بعثة الجمعية إلى اليمن عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» ان الجمعية كانت ولا تزال من أوائل المنظمات الدولية الملبية لدعوة المساعدة والدعم الإغاثي والصحي والتنموي للشعب اليمني.

وأضاف العون الذي يشغل ايضا منصب المدير العام للجمعية ان الكويت قدمت عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتية منذ الأزمة اليمنية مساعدات كبيرة ومتنوعة شملت العديد من المحافظات اليمنية، لافتا إلى توفير عدد من الكراسي المتحركة والعكازات الطبية التي وزعت على عدد من الأقاليم اليمنية بلغ عددها 1500 عكاز و500 كرسي متحرك في إقليمي سبأ والجنيد.

وقال العون ان الجمعية أطلقت حملة إنسانية بعنوان «جسد واحد» في محافظة تعز حيث تمت إقامة مخيمات طبية بلغ عددها 10 مجهزة لاستقبال الجرحي قبل نقلهم إلى المستشفيات في تعز.

وبين ان الجمعية واصلت خدماتها الإنسانية للأشقاء في اليمن فقامت بتركيب أطراف صناعية لعدد 30 حالة مع العلاج الطبيعي في إقليم عدن وعمل مركز غسيل الكلى بمستشفى الصداقة في عدن.