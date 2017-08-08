محمد الدشيش

نفت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء قطعيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام احدى المركبات التابعة للإدارة في تصوير مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الفئة الضالة المعروفة باسم «تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدة ان المقطع غير صحيح وعار من الصحة تماما لا من قريب ولا من بعيد، وأوضحت الإدارة أن جميع المركبات التابعة للإدارة العامة للإطفاء تخضع لرقابة تامة وخطوط سيرها معروفة ومسجلة في دفاتر الأحوال.

وأوضحت ان الإدارة العامة للإطفاء اتخذت إجراءاتها القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط من قام بنشر هذا المقطع الذي أراد من خلاله زج اسم الإدارة العامة للإطفاء بهذا العمل الإرهابي الدنيء.