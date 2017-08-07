نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي حملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي حيث أسفرت عن تحرير 44 مخالفة أغذية وإعلانات.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي أن «المخالفات اشتملت على تشغيل عامل بدون شهادة صحية، العمل بشهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منته، فتح محل قبل موافقة البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم التقيد بالنظافة، وتعديل بأوضاع المحل».

ونوهت إدارة العلاقات العامة لأصحاب المحلات بأن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من المخالفات، داعية أصحاب المحلات والمخازن للتأكد من استخراج التراخيص اللازمة الى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسلميها إلي مركز البلدية لإتلافها حتى لا يقعوا تحت طالة المساءلة القانونية.