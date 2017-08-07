أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة بتوجيه 129 إنذار و إزالة 71 تعديا بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات .



وأشار رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة زيد العنزي إلى أنه قد تمت الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل المفتشين بالنوبات ( أ ،ب، ج) بفريق الطوارئ مشيراً إلى أن التعديات اشتملت إقامة اسوار حديدية وأسوار خشبية ودواوين وشبك بجوار وإمام المنازل والتي تحجب الرؤية عن الشوارع الداخلية واستغلال ساحات .



وأكد العنزي على أنه تم إزالة التعديات على أملاك الدولة بعد توجيه إنذار لمدة سبعة أيام لصاحب العقار أو المنشأة وفي حالة عدم قيامه بالإزالة يقوم المفتشون بإزالة المخالفة دون تحمل أي مسئولية من قبل البلدية .



ودعا العنزي المواطنين الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية التي سنتها بهذا الخصوص كي لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة والغرامة.



كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن(39) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.