عادل الشنان

قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي إن مشروع «جنوب عبدالله المبارك» يضم 3260 قسيمة بمساحة 400 م2 للقسيمة الواحدة، وتم تخطيطه وتصميمه بواسطة الجهاز الفني بالمؤسسة.

وأوضح الناشي في تصريح صحفي اليوم أن «المشروع يشمل مباني عامة تتكون من مدارس بكل المراحل الدراسية ومساجد وسوق مركزي رئيسي بجميع مشتملاته ومخفر شرطة ومركز صحي تخصصي ومركز إسعاف ومركز إطفاء».

وأضاف إن «المؤسسة طبقت المعايير العمرانية التي تتبعها في الضواحي السكنية من حيث توزيع الوحدات السكنية والمداخل والمخارج والمساحات المخصصة للزراعات التجميلية، فضلا عن المسارات الخاصة بخدمات البنية التحتية».

وأشاد «بالتعاون المتميز مع جميع جهات الدولة المعنية بذلك من تخصيص موقع المشروع ومرحلة التخطيط والتصميم وإعداد المستندات للطرح».

وأشار إلى أن «موقع المشروع داخل الامتداد العمراني ويقع خلف مطار الكويت الدولي وبمحاذاة طريق الدائري السابع السريع ومجاور لمنطقتين إسكانيتين (عبدالله المبارك ومشروع قسائم غرب عبدالله المبارك)».