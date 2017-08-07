أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 25.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6837 نقطة و 2.36 نقطة للوزني و 88ر5 نقطة ل(كويت 15).



وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 10.4 مليون دينار كويتي (نحو 4ر34 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 56 مليون سهم تمت عبر 2531 صفقة.



وكانت أسهم شركات (وطني) و(زين) و(بيتك) و(الامتياز) و(السلام) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وطنية م ب) و(تنظيف) و(كويت ت) و(كفيك) و(مبرد) و(منشات) الأكثر ارتفاعا.



ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.



وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.



وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.