نفذ قطاع المرور عدة حملات على جميع محافظات البلاد خلال (الأسبوع الماضي) الفترة من 23 وحتى 29 يوليو الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 32.555 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 1052 مركبة ودراجتين ودخــول 64 شخصا لنظـــارة المرور، إضافة الى إحالة 5 وافدين للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بمستخدمي الطرق «ضرورة الالتزام بقانون المرور حيث أن القانون ما وضع إلا لسلامة الجميع»، مؤكدة «استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الهدف المنشود».