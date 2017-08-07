رفع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسة المجلس العادية اليوم الاثنين ضمن دور الانعقاد ال11 لعدم اكتمال النصاب.

وكان مزمعا أن يناقش المجلس في الجلسة طلبا لتخصيص موقع بديل لمشروع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني اضافة لمناقشة طلب انشاء مشروع مسلخ وسوق ماشية بمحافظة العاصمة.



وأيضا كان مقررا مناقشة المجلس البلدي طلب تخصيص ارض لاقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة محافظة الجهراء إضافة إلى طلب لوزارة الدفاع بتخصيص موقع دار ضيافة للقوة البرية.



وكان جدول الأعمال يتضمن كذلك مناقشة عدة اقتراحات منها تخصيص حافلات صغيرة او سيارات كهربائية لنقل المواطنين الى قاعات العزاء في مقبرة الصليبخات وانشاء شبكة طرق محيطة في منطقة الاحمدي الصناعية.



وضم الجدول أيضا كتاب نادي التضامن الرياضي بشأن تظلمه لإعادة النظر في ضم المساحة المجاورة له علاوة على طلب تخصيص موقع خاص بجمعية الشرطة الاستهلاكية ضمن موقع الخدمات المرورية والفحص الفني بالجهراء.



ومن الاعمال التي كان من المزمع مناقشتها طلب وزارة الصحة ترخيص موقع لمهبط طائرات عمودية (هيليكوبتر) بالقرب من المخفر الشمالي ضمن المنتزه القومي بمحافظة الجهراء وتخصيص موقع لردم المخلفات الاسبستية شمال طريق الابرق ضمن المحافظة.



وشمل جدول الاعمال بحث طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص نصب تذكاري في الدوار المقابل لمدخل فندق ومنتجع سليل الجهراء اضافة لطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع للاغراض الزراعية الانتاجية والبحثية بمنطقة السالمي