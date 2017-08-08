هنأ مجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي باختياره مديرا عاما للجنة التعريف بالإسلام خلفا لـ م. عبدالعزيز الدعيج الذي ساهم وبقوة في تطوير عمل اللجنة وتنوع أنشطتها الثقافية والدعوية والتربوية، وتمنى مجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام للعوضي التوفيق والسداد في إدارة اللجنة والمضي قدما نحو تحقيق رؤيتها الطامحة لأن تكون المؤسسة الدعوية الأولى عالميا في التعريف بالإسلام.

وتوجه العوضي بالشكر لمجلس إدارة لجنة التعريف بالإسلام على هذه الثقة الكبيرة التي أولاها له مؤكدا أنه سيمضي قدما في تنفيذ خطة اللجنة الواضحة والقائمة على الحكمة والموعظة الحسنة وسيبذل قصارى الجهود لإيصال رسالة الإسلام لكل شخص يزور الكويت، مشيدا بالدور الحثيث والمحوري الذي قام به مدير عام اللجنة السابق م.عبدالعزيز الدعيج الذي سخر الوقت والجهد لصالح ريادة اللجنة وتميزها رغم اعبائه الوظيفية والأسرية فله جزيل الشكر وعاطر الثناء على ما قدم خلال 23 عاما قضاها متطوعا باللجنة.

وتابع العوضي: تعد لجنة التعريف بالإسلام صرحا من صروح الكويت الخيرية وشامة على جبين الكويت وفخرا للمسلمين قاطبة، وبفضل الله جل وعلا أشهر إسلامه بها داخل الكويت فقط أكثر من 76 ألف مهتد من شتى الجنسيات والجاليات واللغات، كما قامت اللجنة بجهود مباركة في تعزيز التواصل وكسر الحواجز وبناء جسور التواصل مع المهتمين بالتعرف على الإسلام. واختتم العوضي بشكر كافة العاملين باللجنة على جهودهم المباركة والحثيثة التي يبذلونها في سبيل دعوة الطرف الآخر للتعرف على الإسلام.