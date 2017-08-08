في إطار اتفاقية التعاون بين «لوياك» وكلية «بابسون» تم إطلاق برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية للعام التالي على التوالي ولمدة 5 أسابيع، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

يشارك في البرنامج أكثر من 45 طالبا وطالبة من 12 إلى 16 عاما تم تقسيمهم إلى فرق مختلفة لتدريبهم على أيدي مشرفين ومدربين ذوي خبرة في برامج الريادة المجتمعية، حيث تدربوا على أيدي متخصصين ومستشارين من جامعة بابسون.

ويشتمل البرنامج على مادة تعليمية متكاملة تتضمن ثلاث مراحل: التفكير، التخطيط ثم التنفيذ وتتخللها العديد من الحلقات النقاشية مع المختصين وزيارات ميدانية وأنشطة تحاكي عقول الشباب وتطلق العنان لإبداعهم.

وأعلنت منسق أعلى برامج التدريب والتطوير في «لوياك» آلاء ناصر أنه سيتم عقد مسابقة في نهاية البرنامج لتقييم مشاريع الطلبة وعرضها على لجنة تحكيم تضم مجموعة خبراء اقتصاديين من شركة أجيلتيى والجامعة الأمريكية وأكاديميين من بابسون لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع ضمن معايير الجودة والتميز والابتكار، وستتبنى لوياك المشاريع الفائزة ودعمها لتأكيد دورها الفعال ومشاركتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها ورعايتها للمشاريع الصغيرة.

بدورها، أكدت منسق برامج التدريب والتطوير في «لوياك» إيمان العمر أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الطلبة في ترجمة وتحويل أفكارهم إلى عمل مبتكر وناجح وكيفية مواجهة التحديات الاجتماعية وإيجاد طرق متنوعة لحلها والتغلب عليها.

وأشارت إلى أن مشروع ريادة الأعمال المجتمعية يقع ضمن برنامج المبادرات الشبابية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية عند الشباب والصغار ويهدف إلى تدريبهم على تحمل المسؤولية المجتمعية في سن مبكرة واستخدام أساليب مبتكرة وتبني مشاريع تحقق تأثيرا اجتماعيا واسع النطاق.