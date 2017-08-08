رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان: حان الوقت لإقامة علاقات على مستوى أكبر مع الكويت

أعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق كريم سنجاري ان الاجهزة الامنية اعتقلت نحو 1700 من المنتمين لما يسمى بتنظيم «داعش» من بين النازحين الذين لجأوا الى مخيمات النزوح في الإقليم.

جاء ذلك اثناء لقاء سنجاري يوم امس الأول الأحد وفدا اعلاميا كويتيا ضم إلى جانب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعد العلي ورئيس تحرير جريدة «الكويت تايمز» عبدالرحمن العليان وامين سر جمعية الصحافيين الكويتيين عدنان الراشد يرافقهم القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري.

واوضح سنجاري انه بالرغم من تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من قبضة «داعش» فان الحرب على التنظيم ستستمر فترة طويلة بسبب وجود خلايا نائمة في الموصل وبخاصة في الانفاق.

وبين ان العمليات العسكرية ستبدأ في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال غرب العراق ثم مدينتي القائم والحويجة.

وبحث وزير داخلية الاقليم مع اعضاء الوفد الاعلامي الكويتي مجمل الاوضاع السياسية في الاقليم بما في ذلك الاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق المزمع اجراؤه في 25 سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى اثناء لقائه الوفد الاعلامي الكويتي يوم امس الأول الاحد انه «حان الوقت لاقامة علاقات على مستوى اكبر بين الكويت واقليم كردستان في جميع المجالات».

واكد أن «الإقليم يتمتع ببيئة استثمار جيدة ويتطلع الى تأسيس شراكات استراتيجية بين الجانبين».

وتقدم بجزيل الشكر للكويت على مساهماتها في مساعدة النازحين العراقيين في اقليم كردستان العراق.

وتطرق مصطفى في حديثه مع الوفد الى التداعيات الدولية والاقليمية لعملية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق.