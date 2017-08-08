عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اعتماد تخصيص أكثر من 550 طلبا لراغبي الحصول على قسائم ضمن مشروع خيطان الجنوبي من أصل 2448 طلبا قدم لدى إدارة خدمة المواطن وقسم الاستقبال حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة أن الطلبات التي تستقبلها إدارة خدمة المواطن يتم فحصها من ناحية الالتزام بالمستندات المطلوبة ومن ثم تمر بأربع مراحل للفحص والتدقيق أولها لدى إدارة الطلبات ومن ثم التخصيص والتوزيع والتدقيق.

وبين أن فحص المعاملات يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بنك الائتمان ادارة التوثيق العقاري لوزارة العدل، ووزارة الداخلية» اضافة إلى التدقيق الداخلي والبحث في ملف صاحب الطلب ومدى خلوه من مديونيات أو ارتباطات خاصة بالسكنية.

وأشار إلى أن الإدارات المعنية في المؤسسة بدأت فعليا بالتواصل مع المواطنين الذين تم اعتماد طلباتهم للحصول على أوراق التخصيص تمهيدا لإعلان أسمائهم ابتداء من 22 نوفمبر المقبل للدخول على القرعة الأولى. وتابع: ان الفحص مستمر لكل المعاملات حتى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، متوقعا ان يكون ذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي إن مشروع «جنوب عبدالله المبارك» يضم 3260 قسيمة بمساحة 400م2 للقسيمة الواحدة، وتم تخطيطه وتصميمه بواسطة الجهاز الفني بالمؤسسة.

وأوضح الناشي في تصريح صحافي أن المشروع يشمل مباني عامة تتكون من مدارس بكل المراحل الدراسية ومساجد وسوق مركزي رئيسي بجميع مشتملاته ومخفر شرطة ومركز صحي تخصصي ومركز إسعاف ومركز إطفاء.

وأضاف أن المؤسسة طبقت المعايير العمرانية التي تتبعها في الضواحي السكنية من حيث توزيع الوحدات السكنية والمداخل والمخارج والمساحات المخصصة للزراعات التجميلية فضلا عن المسارات الخاصة بخدمات البنية التحتية.

وأشاد المتحدث الرسمي بالتعاون المتميز مع جميع جهات الدولة المعنية بذلك من تخصيص موقع المشروع ومرحلة التخطيط والتصميم وإعداد المستندات للطرح.

وأشار إلى أن موقع المشروع داخل الامتداد العمراني ويقع خلف مطار الكويت الدولي وبمحاذاة طريق الدائري السابع السريع ومجاور لمنطقتين سكنيتين (عبدالله المبارك ومشروع قسائم غرب عبدالله المبارك).

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتنفيذ البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية والتي تشمل شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات المياه العذبة كذلك الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى محطات التحويل الكهربائية وشبكاتها.