دشتي: المهرجان يجمع بين السعر والجودة والثقافة ويضم فعاليات ومسابقات ترفيهية

براك الصبيح: فحص منتجات النخيل المستوردة حتى لا يصل للمستهلك منتج به مبيدات حشرية عادل الشنان

نظمت جمعية أصدقاء النخلة المهرجان الاول من نوعه تحت عنوان «مهرجان البرحي الكويتي» برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في سوق جمعية الزهراء التعاونية صباح امس بحضور جموع من محبي منتجات النخيل وعدد من المزارعين الكويتيين.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي ان مهرجان البرحي الكويتي يهدف لتسويق منتج وطني بأيادي مزارعين كويتيين بالتعاون مع جمعية الزهراء التعاونية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو يقدم منتجا ذا جودة بأسعار المهرجان بالإضافة الى عدد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية خلال الفترة المسائية تتيح للجمهور الاستمتاع بالتبضع من منتجات المهرجان وسيكون للاطفال نصيب أيضا من المسابقات بهدف تعليمهم وتعريفهم بزراعة النخيل ومنتجاته.

وشدد دشتي على ان المهرجان يحتوي على أنواع مختلفة من منتجات النخيل مع الحرص على تثقيف المستهلك بنوعية كل منتج على حدة حتى يكتسب المعلومة الصحيحة من مصدرها مباشرة، ما يساهم في نشر الثقافة الزراعية والاهتمام بها لدى المستهلك بشكل غير مباشر، اي ان المهرجان جمع بين الجودة والسعر ونشر الثقافة والتعريف بالمنتج الوطني.

من جهته قال رئيس جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان ان مهرجان اليوم بالتعاون مع جمعية اصدقاء النخلة مميز كتميز منتجات النخيل، وقد جذب جمهوره منذ انطلاقته مباشرة وهذا ما يحرص عليه مجلس الادارة دائما بتنظيم فعاليات ومهرجانات مميزة بطابعها وجودتها وأسعارها وقد قمنا بعمل عدد من المهرجانات خلال الفترة الماضية منها (المنتجات الوطنية - المنتجات الأميركية - المنتجات السعودية وتمور القصيم - المنتجات الباكستانية - مهرجان الصيف والسفر - مهرجان العطور - العودة للمدارس - البر ومخيمات الربيع - السلع الرمضانية)، مؤكدا ان مجلس الادارة يسعى دائما لطرح كل ما يحتاجه المستهلك عبر العروض والمهرجانات بشكل مستمر.

بدوره اكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ان مبادرة جمعية اصدقاء النخلة لتسويق منتجات المزارعين الكويتيين من خلال هذا المهرجان تستحق الثناء لما لها من اثر ايجابي على المنتج الوطني والمزارع الكويتي كونه يصب لصالح عرض شتى انواع التمور المنتجة محليا، كاشفا عن توجه اتحاد المزارعين لعمل تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء النخلة يثمر للصالح العام، ومشددا على اهمية الحرص التام على فحص منتجات النخيل المستوردة حتى لا يصل للمستهلك منتج يعاني من وجود مبيدات حشرية، بالاضافة الي منع دخول فسائل النخيل التي تحمل أمراضا، ومبينا ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تدعم زراعة النخيل بواقع دينارين سنويا لكل نخلة.

وقال أمين سر جمعية الزهراء التعاونية د.ياسين عبدالله ان مهرجان البرحي حظي بحضور جيد منذ الساعة الاولى لانطلاقته كما تم ترتيب عدد من الفعاليات للمهرجان لمختلف الفئات العمرية وحتى الاطفال، بالإضافة الى أن المهرجان يكشف للجميع مدى اهمية زراعة النخيل وإنتاجه وما له من تأثير على مستوى الاكتفاء الذاتي بالبلاد مؤكدا ان ادارة الجمعية حرصت على التعريف بهذا المعرض بشكل خاص جدا لإيمانها بأهميته وما سيترتب عليه من صالح عام للمستهلكين وللمنتج والمزارع الكويتي أيضا متوجها بالشكر لجمعية اصدقاء النخلة لحرصها على تعريف هذا المنتج المميز.