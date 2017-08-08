دعا المزارع وعضو جمعية المهندسين الزراعيين د.رياض الدوسري الى تحرك كل غيور تهمه صحة المواطنين لوقف السموم القاتلة حسب تعبيره.

وقال: كما تعلمون الآن بدايات موسم ثمار النخيل البرحي (الأصفر) ولديَّ كما لدى كثير من أصدقائي وزملائي المزارعين العديد من نخيل البرحي الذي بدأت ثماره بالتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر تدريجيا.. وبعض الحبات بدأت تتحول إلى اللون الأصفر وإلى مناصيف.. إلا أن معظم الثمار التي في العثق أو العزق مازال لونها اخضر غير ناضج.

وأضاف الدوسري: بالصدفة وجدت جميع ثمار عثوق نخيل البرحي بمزرعة أصفر بالكامل، وليست هناك حبة واحدة خضراء بالعزق كله وترسل هذه المزرعة كميات كبيرة من البرحي للسوق كسبا للسعر العالي، وكنت مستغربا، كيف ان هذه هي المزرعة الوحيدة بالوفرة التي كل ثمارها ناضجة دون المزارع الأخرى وعددها بالعشرات بل بالمئات؟

وللأسف تبين لي انهم يرشون الثمار بمادة محرم استعمالها ومن دون الالتفات الى الأضرار الصحية التي تنتج عن هذه المادة المحرمة، حتى يتمكنوا من بيع ما لديهم من برحي قبل الآخرين بسعر عال، فكل الثمار قبل ذروة موسمها يكون سعرها عاليا لأن العرض يكون قليلا والناس متعطشة للبرحي الأصفر الشهي بعد غياب عام كامل. ويختم د.الدوسري بالدعوة الى تحرك هيئة الزراعة وكل غيور تهمه صحة المواطنين لوقف هذه السموم القاتلة للإنسان والمدمرة للبيئة ويقول «جميع المعلومات لدي ومستعد لتقديمها للجادين لاتخاذ الفعل اللازم» معتبرا «الأنباء» لسان المزارع الغيور على صحة الناس.. «فأنتم من يستطيع تحريك الرأي العام للحفاظ على صحة المواطن».

من جانب آخر، اعتمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الخاص بصرف دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2017/2018.

ووفق هذا القرار يصرف دعم النخيل المثمر من اصناف برحي وخلاص وسكري ومجدول وأم الدهن وبنوت سيف، بواقع دينارين لكل نخلة مثمرة وبواقع نخلة مثمرة واحدة لكل 64 مترا مربعا من اجمالي المساحة المستغلة، على ان تكون النخلة المدعومة خالية من الآفات والحشرات والأمراض وخصوصا سوسة النخيل الحمراء في المناطق الزراعية بالوفرة والعبدلي والحيازات المخصصة للإنتاج الزراعي في الصليبية.