‎عاطف رمضان

أكدت أمين الصندوق ورئيس لجنة الحقوق الأسرية في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» د.زينب المعراج ان هدف الجمعية حماية الأمن الأسري في المجتمع والتوعية الاجتماعية والنفسية من خلال الدفاع عن حقوق الأسرة وأفرادها اجتماعيا وتشريعيا، واستحداث التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف. وقالت في تصريح لـ «الأنباء» أن جمعية «رواسي» حققت العديد من الانجازات منها إعداد تقارير الظل المقدمة للأمم المتحدة (عدد ٦ من ٢٠١٤) وتقارير الجنة المناهضة للتمييز العنصري، وتقاير ذوي الإعاقة وكذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية في مجالات مختلفة تخص الاسرة خلال لجانها، كما قدمت مقترحا لوزارة العدل لإنشاء محكمة العدل، وآخر إلى لجنة المرأة البرلمانية لإصدار قانون لحماية الطفل الذي تم انشاؤه بعدها بجهود د.سهام الفريح.

وقالت: إن هناك إنجازا كبيرا قامت به «رواسي» يتمثل في تقديم تقرير ظل موازي لتقرير الكويت للام المتحدة، تتعلق بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن كتابة هذه التقارير بالتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة مدى تطبيق القوانين والوقوف على الايجابيات والسلبيات ومواقع الخلل لمحاولة الاصلاح ووضع مخالفات ومواقف متابعة لما لا يتم تطبيقه.