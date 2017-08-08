قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق أمس: إن لجنة تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة تستهدف حصر وتوثيق جميع استخدامات الطاقة المتجددة بجميع أنواعها في البلاد.

وأضاف المرزوق في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الـ 11 بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص انه تمت في الاجتماع مناقشة التحديات في عملية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأكد ان اللجنة تسعى الى تطبيق مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي أعلن فيها عن توجه الكويت لتنويع مصادر إنتاج الطاقة عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.

من جهته، قدم نائب المدير العام للشؤون العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.سالم الحجرف في الاجتماع عرضا مرئيا عن مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، مبينا ان هذا المشروع استهدف إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن المشروع يتضمن مزيجا من تقنيات الطاقة منها مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 ميغاواط ومشروع الألواح الكهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط الى جانب مشروع الطاقة الحرارية المركزة بقدرة 50 ميغاواط.