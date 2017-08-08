فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمات أن الوزارة بصدد الانتهاء من حصر كشوفات الموظفين المتظلمين من الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار بعد عيد الأضحى، موضحا ان اللجنة المكلفة بذلك درست جميع الحالات وسيتم اعتماد المستحقين منهم وإبعاد غير المستحقين وذلك وفقا لشروط الوزارة واللوائح الخاصة بديوان الخدمة المدنية.

وأضاف المصدر ان عدد الموظفين الذين تقدموا بتظلمات فاق الـ 80 موظفا من جميع قطاعات وإدارات الوزارة، لافتا إلى ان الوزارة خاطبت «المالية» لرصد ميزانية للموظفين المتظلمين الذين سيتم اعتمادهم بشكل نهائي فور الانتهاء من فرز كشوفاتهم النهائية.