دشنت سفارتنا لدى استراليا تطبيقا إلكترونيا بعنوان «الكويت في استراليا» هو الأول من نوعه ويوفر عددا من الخدمات للرعايا والطلبة الكويتيين في استراليا من خلال الهواتف الذكية.

وأعرب سفيرنا لدى استراليا نجيب عبدالرحمن البدر خلال حفل اقيم في مقر السفارة بالعاصمة كانبيرا عن سعادته بتدشين هذه الخدمة المميزة التي تأتي في إطار سعي ومبادرة وزارة الخارجية في ظل توجيهات الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله لبذل الجهود التي تحقق التواصل مع الرعايا الكويتيين.

وأكد السفير البدر ان هذا التطبيق الالكتروني يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للرعايا الكويتيين في أستراليا، مضيفا أن من ايجابيات هذا التطبيق انه في متناول الجميع وبشكل يواكب التقدم الحاصل في استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح ان الهدف من التطبيق تبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها السفارة بشكل يسهم في تعزيز التواصل المباشر مع الطلبة الكويتيين في أستراليا وكذلك مع الرعايا والسائحين الكويتيين المسافرين إلى استراليا حيث يتضمن التطبيق ارشادات ونصائح يجب على السائحين الكويتيين مراعاتها.

ولفت السفير البدر إلى ان التطبيق يحقق خدمة تسجيل بيانات وعناوين جميع الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في استراليا، مضيفا انه يسهل التعامل مع الحالات الطارئة من خلال استخدام خاصية التنبيهات التي تمكن من التواصل الفوري مع الطلبة وإحاطتهم بالمسائل المهمة والطارئة.