متابعة مستمرة للمشمولين بالرعاية وهناك من يخرج من الهيئة ولديه الملايين

مساعدتنا للأسر القليلة المعاش وفق ضوابط معتمدة لا نخرج عنها

أغلب المشاكل تأتينا من المدمنين والمحجور عليهم وأعمام القصّر

الوفد القطري أعجب بالرعاية المقدمة للقصّر

نتطلع إلى تحويل لجنة الخدمة الاجتماعية لقسم نتوسع فيه بالخدمات

يعامل الخليجيون معاملة الكويتيين مادامت الأم كويتية منذ 27 عاما وهي تعمل بكفاءة وإتقان وتنجز عملها وتديره بأفضل السبل، تبحث عن راحة القصر وتقديم كل ما يحتاجون اليه من أجل إسعادهم انها مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية بالهيئة العامة لشؤون القصر تماضر العمر، «الأنباء» اجرت معها حوارا تحدثت خلاله عن كل ما يخص الادارة وما تقدمه وفق الضوابط المعتمدة لمساعدة الاسر القليلة المعاش. وأفادت العمر بأن القصر من ابناء الخليج والأم الكويتية يعاملون مثل الكويتيين تماما وأن المساعدات التي تقدم تكاد تكون خيالية حيث تستثمر اموال القصر ويحصلون على أعلى عائد من جميع الاستثمارات في البنوك. وشرحت الخدمات التي تقدمها إدارة الرعاية والاجتماعية والتربوية بالتفصيل لكل قسم. وأوضحت أن المدمنين والمحجور عليهم هم سبب المشاكل التي تواجههم دائما، وان هناك من القصر ما يخرج من الهيئة ولديه الملايين و هناك فئة ذات رصيد عال يصل إلى 70 ألف لكل قاصر، لافتة الى أن عدد المشمولين بالرعاية والمساعدات بلغ 4778 قاصرا، وفيما يلي التفاصيل: ليلى الشافعي

في البداية، ما أبرز الخدمات التي تقدمها مراقبة التوجيه والإرشاد التربوي في الهيئة؟

٭ هناك العديد من الخدمات التي يتم تقديمها، منها استقبال المراجعين، وتوزيع وتحويل الملفات وتوجيه المفوض عند فتح الملف، ثم متابعة المشاكل التربوية من التعثر الدراسي والمشاكل الاسرية والمتابعة لدارسين للقصر، بالإضافة إلى حصر الأسر التي تنطبق عليها ضوابط المساعدات الدورية ومساعدة عيدي الفطر والاضحى، وأيضا اعداد التقارير الخاصة بإدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير لتنظيم وتوزيع الدورات التدريبــية للموظــفات، بالإضافة إلى التنسيـق مع إدارة مركز نظم المعلومات بمتابعة وإصلاح البرامج والأنظمة الخاصة بالإدارات.

ماذا عن قسم الأنشطة التربوية؟

٭ قسم الانشطة التربوية يقدم مساعدات من الزكاة للأسر التي تنطبق عليها ضوابط صرف المساعدات من المؤونة الرمضانية، ودروس التقوية، الحقيبة المدرسية، العمرة، الحج، والدورات الصيفية والرحلات الترفيهية، بالإضافة إلى إقامة حفل سنوي للمتفوقين لجميع المشمولين بالرعاية.

كيف تواجهون مشاكل التعثر الدراسي للقاصر؟

٭ نقوم بإرشاد الارملة صاحبة المشكلة لما فيه مصلحة الطالب الدراسية وتحويله الى قسم الانشطة التربوية للالتحاق بدروس التقوية التي يوفرها القسم مجانا وذلك إذا كان مستحقا للمساعدة الدورية.

ما هي الخدمة المقدمة من لجنة الخدمة الاجتماعية لذوي الدخل الضعيف؟

٭ في الحقيقة، هناك العديد من الخدمات المقدمة، منها مساعدة شهرية بشرط عدم تجاوز رصيد القاصر عن نصاب الزكاة المعتمد سنويا وتصرف بصفة شهرية للأسرة بحد أقصى 6 أشهر ويتم تجديدها ويتم تطبيق مستوى الجدول المعيشي للأسرة على جميع حالات المساعدات، وذلك بتجميع الإيرادات الشهرية للقصر، بالإضافة إلى الأم، حيث يقدم للأم حسب المستوى المعيشي 250 دينارا ولكل من القاصر والمحجوز عليه 250 دينارا.

وأيضا يتم تقديم مساعدة شهرية مثل بدل إيجار حسب الشروط والأنظمة المعمول بها، ومساعدات موسمية وأيضا العيدان وهناك مساعدة مقطوعة وكذلك رسوم الدراسة داخل أو خارج الكويت، وتسديد الديون وشراء سيارة وتصليحها ومصاريف توفير أجهزة طبية وبشروط.

ما أهم أقسام الإدارة لديكم؟

٭ توجد العديد من الاقسام، منها رعاية عائلية، رعاية متخصصة، قسم التوجيه والإرشاد، وقسم الأنشطة التربوية، بالإضافة الى لجنة الخدمة الاجتماعية، ونتطلع لان لتحويل لجنة الخدمة الاجتماعية لقسم نتوسع فيه بتقديم المساعدات للمشمولين بالرعاية.

من هم مستحقو الزكاة في الهيئة؟

٭ تمنح الزكاة لأسر مستحقة حسب ضوابط ودراسات تقوم بها بعد أخذ رأي لجنة الفتوى الشرعية بالهيئة.

كيف تتمكن الانثى القاصر من اداء مناسك الحج والعمرة؟

٭ استحدثنا هذا العام نظاما جديدا يسمح بذهاب الأم الأرملة مع قاصرتها لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث من قبل كانت الأرملة تذهب مع قاصرها فقط، اما الآن فتذهب الأم مع ابنتها وابنها او اي محرم من عائلتها وقد تضاعف عدد الحجاج حاليا بعد ان كان العدد لا يتعدى 40 حاجا والآن وصل الى 99 حاجا.

كم يبلغ عدد المشمولين بالرعاية؟

٭ وصل عدد المشمولين بالرعاية في القصر الى 4778 بكل فئاتهم.

إذا كانت أسرة القصر لا يكفي معاشها.. ماذا تقدمون لها؟

٭ إذا تقدمت أسرة القصر مطالبة بمساعدة يتم تحويلها الى لجنة ترفع مستوى المعيشة وبمرونة نساعدها فيما طلبته وقد لا تكون بنود المساعدة موجودة في اللجنة.

وهل عائد استثمار أموال القصر يعادل عائد البنوك؟

٭ نحصل على أعلى عائد على استثمار اموال القصر من البنوك وغيرها من جهات الاستثمار.

ما الجديد لديكم؟

٭ حرصنا على تقديم خدمات جديدة منها خدمة الكول سنتر للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالإدارة مع خدمة استقبال الخدمات الخاصة لتصل السيارة الى منزل الارملة كذلك إذا حضرت الأرملة وتعاني من البحث عن موقف للسيارة، تنزل لها باحثة الى مكان وجودها لتنهي لها اوراقها، وقد انبهر الوفد القطري بالخدمات المقدمة من إدارة الرعاية خلال زيارته للهيئة.

هل جميع القصر الذين ترعاهم الهيئة محتاجون للمساعدات؟

٭ في الحقيقة لا، فهناك فئات ثرية، وقد وصل رصيد البعض منهم بين 60 ألفا الى 70 ألف دينار، وهناك فئة اخرى رصيدها يتعدى ملايين الدنانير.

ما أبرز الأنشطة التي يتم تقديمها؟

٭ لدينا العديد من الأنشطة التي يتم تقديمها، منها انشطة تربوية وثقافية وترفيهية وقد تم التنسيق مع جمعية المعلمين لتقديم دروس تقوية للطلبة وهناك مساعدات دورية يعطى كل قاصر 100 دينار غير معاشه لتحسين مستوى معيشتهم.

لمن يتم تقديم المساعدة الدورية والمساعدة الموسمية؟

٭ نقدم المساعدات الدورية 6 مرات في السنة في اشهر (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بالإضافة الى عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك بعد حصر الأسر ذوي الدخول الضعيفة وفق الضوابط المتبعة والمنبثقة من اللجنة الاجتماعية، أما المساعدات المقطوعة اي الموسمية (كسوة الصيف، كسوة الشتاء، مساعدة العيدين الفطر والأضحى) وذلك بشروط ألا يتجاوز رصيد القاصر عن نصاب الزكاة المعتمد سنويا وتصرف وفق ضوابط وشروط المساعدات الدورية الخاصة بالهيئة وألا تشمل الحالات التي تنطبق عليها ضوابط المساعدة الدورية الخاصة بإدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية.

ما التحديات التي تواجهكم حاليا؟

٭ أغلب التحديات تتلخص في ان فئة المحجور عليهم التي يكونون فاقدين للأهلية، فهم قد يأتون سكارى، كما يأتي إلينا بعض المدمنين، ممن يثيرون الفزع والضجيج.

ومن أمثلة ذلك أتت إلينا امرأة ام لقصر وهي مدمنة وحالتها سيئة فاقدة التركيز وتمسك مصحفها في يديها وتفتح القرآن وتقرأ، وبكلمات غير مفهومة وهذه المرأة هي المسؤولة عن اولاد ابنتها القصر واحتارت في ابنتها التي تقول لماذا تعطون التفويض لأمي، وقمنا بطلب عرضها على مستشفى الطب النفسي قبل تحويل التفويض لأمها اعطانا مدير المستشفى د.عادل الزايد شهادة انها لا تصلح نهائيا لرعاية اولادها القصر.

وكذلك هناك حالات لا تحتاج للمساعدة وتطالب ونحن كإدارة نسير حسب ضوابط معتمدة، حيث تمنح المساعدات للأسر قليلة المعاش وليس لديهم ارصدة.

كلمة أخيرة؟

٭ أشكر جريدة «الأنباء» على حرصها للتعرف على كل ما يخص الهيئة وعلى مصداقيتها في نشر الأخبار.