تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة دبي من الفوز بتنظيم المؤتمر العالمي للتدقيق في العام 2018 تحت شعار «دبي 2018»، الذي سيعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وبذلك الانجاز تكون دولة الإمارات أول دولة عربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستضيف هذا الحدث المهم، حيث جرت العادة ان يعقد المؤتمر سنويا تارة في الولايات المتحدة وتارة اخرى خارجها، وكان من المقرر بعد انتهاء المؤتمر في سيدني 2017 ان يكون انعقاده في الولايات المتحدة للعام 2018 إلا انه وبصفة استثنائية استطاعت دبي ان تحوز على تنظيم المؤتمر في العام 2018، وذلك نتيجة للجهود الحثيثة والتعاون التام بين مركز دبي للتجارة وجمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح هذا المؤتمر.

ومن المتوقع ان يستقطب المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من 6 الى 9 مايو 2018 ما يقارب 3500 مشارك من 120 دولة.

من جانب آخر، أفاد رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر سيدني 2017 سعد العجمي بأن ديوان المحاسبة الكويتي يقدم كامل دعمه وخبراته وتجاربه على مدى نصف قرن ونيف لمساندة جمعية المدققين الإماراتية لإنجاح هذا الحدث المميز والذي يعد إنجازا للكويت كما هو للإمارات وبقية الدول العربية، ويعتبر ذلك نقلة نوعية متميزة تساهم في اثراء المكتبة العربية بالمعلومات الحديثة والخبرات العالمية بعد ان يتم تعريب المحتوى وتوفير المعلومة لمن حال حاجز اللغة دون حصوله عليها وتمكينه من تطوير مهاراته وقدراته المهنية.