أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم منح تأشيرات إلكترونية لدخول الأراضي الروسية لمواطني عدد من الدول، بينها الجزائر والبحرين وقطر والسعودية وإيران والإمارات وغيرها.



وأوضحت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه اعتبارا من يوم 8 أغسطس عام 2017 سيبدأ عمل موقع خاص لوزارة الخارجية الروسية بمنح تأشيرات إلكترونية للمواطنين الأجانب لزيارة ميناء فلاديفوستوك الحر.



وسيتمكن من الحصول على التأشيرات الإلكترونية مواطنو كل من الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمغرب والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان.



وسيتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب مواطن أجنبي، يرسل عبر الموقع، ولا يحتاج المواطنون لأي وثائق أخرى للحصول على التأشيرة سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن، وسيسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.



ويسمح دخول الأراضي الروسية بالتأشيرات الإلكترونية فقط عبر الأراضي التي تشملها المنطقة التجارية والاقتصادية الخاصة تحت مسمى «ميناء فلاديفوستوك الحر»، أي أقاليم: بريمورييه وكامتشاتكا وخاباروفسك ومقاطعة ساخالين ودائرة تشوكوتكا الذاتية الحكم.