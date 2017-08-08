شهدت الكويت امس مع دول المنطقة العربية وأجزاء من العالم خسوفا جزئيا للقمر بالإضافة إلى ظاهرة «القمر الدموي».

بدأ الخسوف بالتحديد في الساعة 8.22م بتوقيت الكويت في إشارة إلى وقوع الأرض والقمر على مستوى واحد والأخير يكون بدرا حيث يغطي ظل الأرض سطح القمر. والخسوف الجزئي يعني أن ظل الأرض يغطي جزءا صغيرا من سطح والقمر.

ووصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 06:22 مساء بتوقيت غرينتش وخرج القمر بالكامل من منطقة الظل في الساعة 07:18 مساء بتوقيت غرينتش وعندها انتهى الخسوف الجزئي. غير أن نهاية الخسوف بصورة كاملة كان في الساعة 08:21 مساء بتوقيت غرينتش.

هذا، وأعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي أن سكان الكويت تمكنوا من مشاهدة الخسوف.

وعلى صعيد متصل، شهدت ليلة أمس أيضا ظاهرة فلكية نادرة تسمى «القمر الدموي»، حيث ظهر القمر بشكل كامل، واكتسى بلون مائل للاحمرار.