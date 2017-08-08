بحث نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع الجنرال المتقاعد انتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة الأميركية تيم لندركنغ اللذين يقومان بزيارة للبلاد والوفد المرافق لهما الجهود التي يقوم بها البلدان لرأب الصدع في العلاقات الخليجية.

وأكد المسؤولان الأميركيان خلال اللقاء استمرار دعم بلادهما للمساعي الخيرة التي تقوم بها الكويت ومضاعفة الجهود لإنجاحها إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان.