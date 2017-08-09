فرج ناصر
وقع وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع عقد تشغيل وصيانة محطة ضخ وخطوط شبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 2.820 مليون دينار.
وتتضمن أعمال العقد تشغيل وصيانة مضخات وخطوط وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي مع عمل إصلاحات جديدة لأصحاب الحيازات الزراعية المنفذة كبند حسب الحاجة مع نقل وصلات المياه حسب الحاجة ومتطلبات العمل، بالإضافة الى تحديد وإصلاح الكسور في الخطوط الرئيسية والفرعية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمشروع من خزانات ومضخات ومناهيل وخلافه وتطوير المحطة بتزويد وتركيب أجهزة التعبئة لمحطة التناكر مع ملحقاتها من عدادات وغيرها.