«أريد فقط الهروب من هذا الواقع»

كيلي جينر، التي كانت نجمة في تلفزيون الواقع منذ السنة التاسعة من عمرها عندما ظهر برنامج: «تواصل مع كارديشيان» لأول مرة على شاشات التلفزيون، تتحدث الآن بعد أن بلغت التاسعة عشرة حول معاناتها من الشهرة. وتؤكد جينر اعتزامها استشارة طبيب نفسي كي يساعدها في تحديد الاتجاه الذي يتعين أن تسلكه في هذه الحياة.