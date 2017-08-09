فرج ناصر

قال عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة وعضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العام لعمال الكويت عاطف الداود: إن أبواب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بوزارة الأشغال حمد الغريب مفتوحة أمام الجميع سواء من الموظفين أو أعضاء مجلس إدارة النقابة أو المراجعين لإنجاز المعاملات الخاصة بهم.

وأضاف ان العاملين بمكتب الوكيل يقومون بإنجاز المئات من المعاملات الخاصة بموظفي الوزارة، مضيفا ان هذا الأمر يستحق الإشادة والثناء.

وقال الداود: اننا كوننا جهة رقابية ونقابة تراقب تقييم الموظفين والحفاظ على حقوقهم نطالب كل المسؤولين من وكلاء ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الموظفين، لافتا الى أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية حمد الغريب لا يألو جهدا في مساعدة النقابة. وتابع: اننا لن ندخر جهدا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأشغال العامة على كل المستويات.