إبراهيم مطر

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية الكابتن عبدالله السرهيد، ان النقابة اعتزمت القيام باعتصام يوم الاحد المقبل لمدة ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا على مدى ثلاثة ايام، وذلك في مقر النقابة بحضور عدد من اعضاء مجلس الأمة لمساندة العمال في مطالبهم.

ولفت السرهيد الى ان هذا الاعتصام يأتي لإيصال صوتنا للمسؤولين والمطالبة بحقوقنا ومنها نقص الخدمات وتوفير بيئة صالحة للعاملين اضافة الى صرف البدلات التي اقرها ديوان الخدمة المدنية منذ سنتين مثل بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث، التي صرفتها وزارات ومؤسسات اخرى كثيرة عدا مؤسسة الموانئ.

وتابع السرهيد: إن الاعتصام نهدف من خلاله الى تحقيق مطالبنا المستحقة وايصال صوتنا للمسؤولين وليس الاضرار بالمصالح او تعطيلها، وسبق ان سلكنا عدة طرق سابقا للمطالبة بحقوقنا منها تقديم عدة شكاوى لمجلس الادارة ولكن لم نجد حلولا على ارض الواقع، وهو ما اضطرنا إلى تنفيذ ذلك الاعتصام والذي سنقرر خلاله هل سيتحول إلى إضراب أم لا.