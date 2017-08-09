الخالد: بحثنا الاستعداد لموسم الأمطار المقبل لتفادي ما شهده نفق المنقف خلال الشتاء الماضي

أشاد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد بجهود وزارة الاشغال العامة في انجاز العديد من المشروعات التنموية والحيوية التي من شأنها التيسير والتخفيف على المواطنين والمقيمين عموما في الكويت وفي محافظة الاحمدي على وجه الخصوص، نظرا لما تشهده في الآونة الاخيرة من توسع عمراني كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع الخالد امس بديوان عام المحافظة مع وكيل وزارة الاشغال م. عواطف الغنيم والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية م. غالب الشمري، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبد المحسن العنزي.

وأشار إلى ضرورة إنجاز عدد من الطرق والمشروعات في الوقت المحدد لما له من تأثير مباشر على الاهالي يوميا، في مقدمتها تطوير طرق الوفرة والنويصيب والدائري السابع، ما يسهل الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بمختلف المناطق، اضافة الى بحث سبل الاستعداد لموسم الامطار المقبل لتفادي ما شهده نفق المنقف خلال الشتاء الماضي.

من جانبها، قالت وكيل وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم ان محافظة الاحمدي لها النصيب الاكبر من مشروعات الوزارة بواقع 23 مشروعا في مختلف المراحل، منها مشروعان لقطاع المشاريع الانشائية وثماني مشروعات تخص قطاع الهندسة الصحية، اضافة الى 6 مشروعات تخص قطاع الصيانة، و9 مشروعات لقطاع الطرق منها خمس مشاريع قيد التنفيذ اهمها مشروع لخدمة منطقة الوفرة السكنية ومدينة الخيران وتطوير طريق النويصيب السريع.

من جانبه، أشار م.غالب الشمري الى ان المشاريع الانشائية بالمحافظة تشمل مشروع مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في منطقة جنوب الصباحية ويتوقع الانتهاء منه في نوفمبر 2018.

وقالت مدير مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة م. هيفاء الجريوي ان المشروع سيتم تنفيذه بمنطقة العقيلة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم جميع الاعاقات.

كما تحدث م. عبد المحسن العنزي عن مشروع تجديد شبكات الصرف الصحي في منطقتي هدية والرقة، الذي يهدف الى تحسين كفاءة الشبكة وتبديل الخطوط المتآكلة والمناهيل القديمة والوصلات المنزلية بإجمالي 74 كم من الانابيب و2300 منهول.

اما الوكيل المساعد لقطاع الصيانة م. محمد بن نخي فأشار الى انه تم عمل مسح شامل لوضع الطرق الداخلية بالمحافظة بإجمالي 638 كم، و137 كم للطرق الرئيسية، موضحا ان 50% من طرق المحافظة بحاجة الى صيانه عاجلة، كما ان هناك 9 ملايين متر مسطح بالمحافظة تحتاج الى صيانه دورية، واكد وضع الوزارة خطة مستقبلية للسنوات المالية من 2017 الى 2020 لصيانة الطرق بمحافظة الاحمدي بواقع اربعة عقود قيمتها 29 مليون دينار.

من جانبها، تناولت مدير ادارة تصميم الطرق بالوزارة المهندسة سهى اشكناني مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة، لافتة الى ان محافظة الاحمدي تحظى بالنصيب الاكبر من الطرق والجسور التي تشرف عليها ادارة الطرق السريعة، مشيرة الى انشاء طرق جديدة بالمحافظة بطول 130 كم وتحديث بعض الطرق القائمة واضافة تقاطعات حرة لعدد 41 تقاطع بتكلفة اجمالية 413 مليون دينار.