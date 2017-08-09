شعيل: نستحضر بكل اعتزاز تلاحم أهل الكويت وتمسكهم بشرعيتهم ووطنهم

عبدالهادي العجمي

أكد مدير إدارة خدمة المواطن بمحافظة الأحمدي بدر شعيل والذي مثل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في افتتاح فعاليات مهرجان «قصة وطن 2» اننا لا يسعنا ونحن نعيش الذكرى السابعة والعشرين للاحتلال الصدامي الغاشم إلا ان نستحضر وبكل الاعتزاز تلاحم أهل الكويت وتمسكهم بشرعيتهم وبوطنهم من أجل تحرير كل ذرة من ترابه. ولن تغيب عن ذاكرتنا حكمة القيادة الرشيدة وسنظل نستحضر دوما الأداء الديبلوماسي الفذ لعميد الديبلوماسية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونجاح سموه باقتدار في حشد التأييد الدولي غير المسبوق وكشف ممارسات العدوان. جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان «قصة وطن 2» الذي أقيم مساء أمس الأول في صالة مركز تنمية المجتمع بمنطقة هدية.

وأضاف ان رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد للمهرجان تهدف الى توعية الأجيال وغرس الروح الوطنية والانتماء في نفوسهم.

وقال شعيل ان هذه المهرجانات تأتي ضمن أحد المسارات الرئيسية للمشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع عام 2015 ليشمل عدة مسارات تنموية من بينها الجانب الإنساني والتوعوي.

بدورها، أكدت ممثلة المتطوعين ليلى آرتي ان الوطنية هي الانتماء والهوية ونبذ الفتنة والفرقة، كما انها احترام القوانين وغرس روح المبادرة والعمل التطوعي لخدمة وطننا الحبيب الكويت، الذي يمثل لنا العقل والقلب والحرية والكرامة والأمن.

وأضافت اننا في الذكرى 27 للغزو العراقي الغاشم نتذكر وحدة وتكاتف الكويتيين ونستعيد ذكرى الشباب الصامد الذي كان يعمل فريقا واحدا متعاونا على كل الأصعدة، وكان يجسد البطولات ضد العدوان الصدامي فكانت المقاومة سدا منيعا، وكان الصمود الذي أدهش العالم سببا من أسباب تحرير الكويت. كما يجب ان نستعيد الذكريات في تلاحم المجتمع الكويتي ووحدته ووقوفهم جميعا صفا واحدا ضد المعتدي، وعلينا جميعا ان نعمل على تنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى أبنائنا وبناتنا، حتى نبني مستقبلنا بأيدينا.

وانطلاقا من ذلك جاء «مهرجان قصة وطن 2» تعبيرا صادقا عن مشاعر وطنية نابعة من قلب كل عضو من أعضاء الفرق التطوعية المشاركة معنا والذين نوجه لهم جزيل الشكر على جهودهم وعطائهم اللامحدود. وكذلك لراعي المهرجان الشيخ فواز الخالد الذي أبدى ترحيبا برعاية هذا المهرجان، والى مسؤولي ومنتسبي المحافظة الذين قدموا الدعم والجهد لإنجاحه.