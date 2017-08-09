أكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير ان الاتحاد العام والاتحادات المهنية والجمعيات العمومية للمنظمات النقابية هي وحدها المسؤولة عن شؤون منظماتها ولديها من الوعي والمسؤولية، ما يمكنها من تصحيح أي أخطاء قد تقع في مسيرة العمل النقابي.



وأضاف: اننا نستغرب من قيام أفراد ليسوا نقابيين ومن خلال حسابات وهمية تنتحل أسماء نقابية بتوجيه مناشدات للمسؤولين في الدولة للتدخل في العمل النقابي، وهو أمر مرفوض ومخالف للقانون.



وأشار إلى أن العمل النقابي الكويتي يتمتع باستقلالية تامة مشهود لها في الأوساط النقابية العربية والدولية، لافتا إلى ان الادعاءات التي تروج لها بعض الحسابات الوهمية في شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومليئة بالمغالطات والأكاذيب والافتراءات، وستتم ملاحقة أصحابها ومن يقف وراءها ومحاسبتهم، محذرا من ان المساس بالعمل النقابي ومحاولة تشويه صورته لا يمكن القبول بهما خصوصا بعد ان تمادى أصحاب هذه الحسابات في الإساءة إلى العمل النقابي طوال الفترة الماضية ومحاولة تضليل الرأي العام بشأن حقيقة الوضع النقابي والحريات النقابية التي تتمتع بها نقاباتنا ومنظماتنا العمالية.

وأضاف شقير ان طريقة الوصول إلى العمل النقابي ونيل شرف تمثيل العمال معروفة لدى العاملين، وقد حددتها ونظمتها اللوائح النقابية، وهي متاحة أمام الجميع. أما المناشدات ومحاولة تشويه الحقائق وفتح الحسابات الوهمية لضرب العمل النقابي فهي أسلوب من لا يملك ثقة العمال ولا يستحق شرف تمثيلهم.

وأضاف شقير ان أبواب الاتحاد العام لعمال الكويت مفتوحة أمام عمال الكويت ونرحب بأي نقد يمكن ان يسهم في تطور الحركة النقابية، لكن في المقابل نرفض أسلوب الطعن وتشويه الحقائق.