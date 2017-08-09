تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بضرورة إغلاق مراكز الشبرات التابعة لوزارة العدل واستبدالهــا بأخــرى تــلائـــم عمــل الموظفــين وتقــدم خدمات راقية للمراجعين، تفقد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعــلام الشيخ ضرار المالك أمس سير العمــل في مركــز خدمة المواطـــن الجديـــد التــابع للــوزارة فــي منطقـــة الرميثيــة والــذي تــم افتتاحه بعد إغــلاق مركــز الخدمــة الســابـق فــي المنطقـــة ذاتهــا.
ويقع مركز الخدمة الجديد في مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية في منطقة الرميثية ويقدم خدماته للمراجعين خلال أوقات العمل الرسمية من 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا على مدار الأسبوع عدا أيام العطل.
ويوفر المركز خدمات عدلية للمراجعين تتحدد في خدمات التنفيذ المدني والجنائي والاستعلام القضائي.
ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار توجيهات العزب بتذليل الصعوبات أمام المراجعين والوصول بالخدمات إلى مناطقهم السكنية والحرص على توفير وقتهم وجهدهم.