العتيبي: نستقبل تبرعات أهل الخير للمشروع حتى يوم عرفة

دشنت «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع الأضاحي لهذا العام لأجل توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين وذوي العوز وغير القادرين لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم في أيام العيد، بدعم من الأمانة العامة للأوقاف شريكها الإستراتيجي، وتعاون مع شركة تجارة ونقل المواشي شريكها الميداني، الذي تتعاون معه في تنفيذ المشروع للعام الثالث على التوالي، وبعد اعتماد المشروع من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال مدير إدارة الداعمين محمد العتيبي إن «نماء» ومن خلال فروع زكاتها المنتشرة في الكويت قد أتمت استعداداتها لمشروع الأضاحي وتستقبل تبرعات أهل الخير للمشروع حتى يوم عرفة، مبينا حرصها على تنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت سدا لحاجة المستفيدين من اللحوم وإدخالا للفرح والسرور والبهجة في أيام العيد وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي ومقاصد الشريعة الإسلامية في إيجاد مجتمع متعاون متكاتف.

وكشف عن أن أسعار الأضحية لهذا العام، تم تحديدها بمبلغ 60 دينارا، شاملة كافة الخدمات من ذبح وتقطيع وتبريد وتغليف وتعبئة في كراتين خاصة بالمشروع ومصممة للمشروع يتم نقلها في سيارات مبردة، بناء على مواعيد تناسب الأسر المستفيدة، ووفق جداول توزيع معدة مسبقا من خلال فروع نماء للزكاة والتنمية المجتمعية المنتشرة في جميع محافظات الكويت.

وبيّن العتيبي أن الذبح سيبدأ من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأن من مزايا الذبح داخل الكويت تمكين المتبرع من حضور ذبح الأضحية، وكذلك حضور توزيعها والمشاركة في التوزيع على الأسر المتعففة، كما يمكن أيضا أن يحصل على ثلث الأضحية لمن يرغب وهي مزايا إضافية توفرها «نماء» لمتبرعي مشروع الأضاحي داخل الكويت.

وأوضح أن «نماء» للزكاة والتنمية المجتمعية بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ثم بتبرعات الداعمين الكرام ذبحت العام الماضي، وتحت إشرافها المباشر، 2500 أضحية تم تقطيع كل أضحية إلى 6 أجزاء وهو التقطيع السداسي المتعارف عليه تمهيدا للتوزيع على المستحقين، مبينا أن الذبح سيبدأ من أول أيام عيد الأضحى المبارك والتوزيع للمستفيدين من ثاني أيام العيد بموجب كوبونات توزع للمستفيدين حسب أفراد كل أسرة وفق الضوابط الشرعية والصحية، لافتا الى ان «نماء» قد خصصت لجنة مهمتها الإشراف على مشروع الأضاحي منذ انطلاقته وحتى النحر وتوزيع لحوم الأضاحي، وحث الإخوة الداعمين من أهل الخير على اغتنام هذه الأيام المباركة لإحياء هذه الشعيرة العظيمة، والتبرع لصالح مشروع الأضاحي من خلال قنوات التبرع المتعددة التي وفرتها نماء تيسيرا على الداعمين الكرام سواء من خلال الفروع، أو خدمة المندوب الخيري عبر الخط المباشر 1888833 بواسطة جهاز نقاط البيع أو من خلال الخدمة الجديدة للتبرع الإلكتروني الآمن عبر الموقع الإلكتروني namaakw.net.