بتبرع كريم من عملاء شركة الاتصالات الكويتية «زين» قامت جمعية النجاة الخيرية بتوزيع 107 طرود غذائية استفاد منها اكثر من 400 من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وتحديدا بمنطقة عرسال كما تم دفع قيمة إيجار أرض المخيم لمدة عام كامل، علاوة على تقديم خدمات الصرف الصحي لهذه المنطقة، والتي يعاني فيها اللاجئون من تدن شديد في جميع مستويات الحياة.

وفي هذا الصدد قال مدير المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب: نشكر شركة زين على دورها الإنساني الرائد وأقدم عاطر الثناء وجزيل العرفان لعملائها الكرام على تعاونهم اللامحدود مع مشاريع الجمعية الإغاثية والإنسانية وحرصهم الشديد على دعم ومساندة اللاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم الشديدة التي يلاقونها في دول اللجوء، مؤكدا أن هذه المساعدات تمثل انطلاقة سيعقبها الكثير من المساعدات الأخرى التي سنقدمها في شتى المناطق وفق رؤية «الأشد احتياجا هو الأولى بالدعم والمساندة».

وأضاف: «النجاة الخيرية» كانت ومازالت وستظل مع القضية الإنسانية السورية منذ البداية وسنستمر بإذن الله تعالى حتى إعادة إعمار سورية الجديدة، وحرصت منذ اندلاع الأزمة على تقديم العون والدعم لأهلنا اللاجئين وسيرت عشرات القوافل الإغاثية المحملة بالغذاء والدواء والكساء، كما قامت بعلاج قضية التعليم لدى أبناء اللاجئين السوريين من خلال توفير مدارس مميزة تعمل على مكافحة الجهل والأمية وتعمد على تخريج جيل مثقف واع من أبناء سورية الذين سيحملون راية المستقبل.

وتابع: قمنا باستثمار الطاقات البشرية المعطلة من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة وورش العمل التي تحول الأسرة من العوز إلى العطاء والإنتاج والتنمية، علاوة على إقامة المخيمات الطبية لعلاج المرضى وكفالة الأيتام السوريين وإقامة الاحتفالات لهم وتوزيع الهدايا والألعاب، آملين أن نساهم في إزالة الاضرار النفسية الجسيمة التي شوهت تلك الطفولة البريئة، متقدما بالشكر لكل من يدعم النجاة الخيرية والعمل الإنساني قاطبة فالجميع يتنافس في ميدان العمل الخيري ونسعى لخدمة الإنسان لكونه إنسانا فقط، للتواصل ودعم الجمعية الاتصال على 1800082.