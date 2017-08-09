حثّ مدير لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد الهولي أهل الخير والإحسان على المساهمة في مشروع الأضاحي والذي تقوم اللجنة بتنفيذه بالعديد من الدول الخارجية وتحرص على التوزيع في المناطق الأشد احتياجا. وتابع: تبلغ تكلفة الأضحية الاسترالي داخل الكويت 62 دينارا والعربي بـ 85 دينارا وفي خارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا ونفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان والبانيا وكوسوفا وغيرها من الدول المستفيدة.



وأوضح أن النجاة الخيرية تحرص على استثمار هذه الأوقات المباركة بالطاعات فتنوب عن المحسنين أمانة ذبح وتوزيع الأضحية وإيصالها للمستفيدين في شتى الدول ونقوم بالسفر لمتابعة عملية توزيع اللحوم، كذلك نهتم بالتوثيق والنشر عبر شتى مواقع التواصل الاجتماعي، آملين من المولى جل وعلا أن يتقبلها قربة له سبحانه، وأن تساهم كذلك في إدخال الفرح والسعادة على كثير من المسلمين حيث يعاني العديد من البلدان الإسلامية من أمراض سوء التغذية. وتابع: ان «النجاة الخيرية» تسعى من هذا المشروع الموسمي إلى تقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين، وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم علاوة على إحياء سنة الأضحية التي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها واطعموا البائس الفقير) وفرصة عظيمة لنيل الأجر والمثوبة المترتبة على التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد. للتواصل ودعم المشروع الاتصال على: 55644001.