قالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منال الحمدان ان إدارة التنمية الأسرية حريصة على تحقيق أهداف وغايات استراتيجية وزارة الأوقاف التي دعت إلى الشراكة مع الآخر ولهذا كان من باب أولى إقامة هذه الشراكة مع إدارات وقطاعات الوزارة والتي كان من ثمراتها إقامة يوم ترفيهي للطفل بالتعاون مع مركز تنمية الطفل «ديسكفري مول».

وأضافت الحمدان في كلمة خلال افتتاح اليوم الترفيهي مساء أمس الأول أن إدارة التنمية الأسرية التي رفعت شعار «صيفنا أحلى» مع إدارة التنمية الأسرية هذا العام قامت بالعمل والاجتهاد لتحقيق هذا الشعار وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات والتي كان من ضمنها هذا اليوم المفتوح الذي تضمن العديد من الفقرات والمسابقات والمرح والترفيه بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز على الحضور الكريم.

وأشارت الحمدان إلى أن شعار «صيفنا أحلى» مع إدارة التنمية الأسرية لن يتوقف عند هذا الحد بل هناك العديد من الأنشطة والفعاليات القادمة التي ستقوم بها إدارة التنمية الأسرية لكي تجعل صيفنا أحلى فانتظروا جديد إدارة التنمية الأسرية.