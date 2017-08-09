ليلى الشافعي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني: إن الجمعية تضع على عاتقها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت من خلال مشروعها «مواهب القلوب» الذي يهتم بهذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي، وذلك بهدف النهوض بهم وتوفير احتياجاتهم في مجال حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وتدبره بالتعاون مع الجهات المتخصصة والداعمة.

وأوضح الباطني أنه بفضل الله ثم أهل الخير في الكويت خطونا بمشروعنا أول خطوة من خلال إقامة المسابقة القرآنية الأولى لفئة الصم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم، وبرعاية كريمة من ورثة المرحوم بإذن الله عقاب الخطيب، والتي حققت نجاحا كبيرا بفضل الله تعالى، ولاقت إقبالا كبيرا وتفاعلا إيجابيا من قبل الصم.

وبين أن مشروع «مواهب القلوب» ينطلق من حاجة الصم وغيرهم من ذوي الإعاقة إلى تعلم القرآن الكريم وسائر ضروريات الدين، وحرص «المنابر القرآنية» على الإسهام في تخريج دعاة وحفظة من الصم، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع، وإلى زرع الثقة في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم، وتنمية النواحي الاجتماعية والنفسية والدينية للصم، وتوفير مترجمين بعدد كاف لخدمة الصم في كل المجالات بعد تأهيلهم، والاستعانة بمترجمي لغة الإشارة والترجمة لكافة أنشطة الصم.

وعن رؤية المشروع وأهدافه، ذكر أنه يسعى إلى أن تكون الجمعية نموذجا يحتذى به في العناية بالصم في مجال ربطهم في كتاب الله عز وجل، وإلى تحسين حياة الأفراد الصم في المجتمع الكويتي من خلال تمكينهم اجتماعيا وشرعيا ومعرفيا.

وعن المجالات التي يمكن المساهمة من خلالها في دعم فئة الصم في الكويت أوضح الباطني أنها متنوعة من خلال توفير الأجهزة الطبية للصم وكفالة الحافظ الأصم وتخريج الدعاة من الصم وطباعة المناهج القرآنية، وإصدار التطبيقات الذكية، وإقامـــة المسابقــــات القـرآنية، والأنــديــة الصيفيــة، والمراكز التعليمية، وتوفير المحــافظين والمعلمــين بلغة الإشارة، والدورات التأهيلية بلغة الإشارة.